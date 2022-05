Wanda Nara e Maxi Lopez fanno pace: una mega villa da 2 milioni alla showgirl per l'accordo in tribunale (Di martedì 10 maggio 2022) Wanda Nara e Maxi Lopez fanno pace . Finisce la disputa legale tra i due, dopo anni di liti , accuse e battaglie in tribunale e in tv, finalmente sembrano aver trovato un compromesso. Dopo il famoso ... Leggi su leggo (Di martedì 10 maggio 2022). Finisce la disputa legale tra i due, dopo anni di liti , accuse e battaglie ine in tv, finalmente sembrano aver trovato un compromesso. Dopo il famoso ...

