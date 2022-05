Volley, Paola Egonu MVP del campionato: miglior giocatrice della Serie A1, 37 punti in Finale Scudetto (Di martedì 10 maggio 2022) Paola Egonu è stata premiata come miglior giocatrice della Finale Scudetto di Volley femminile. L’opposto di Conegliano ha trascinato la propria squadra verso la conquista del quinto tricolore (il quarto consecutivo), sfoderando delle prestazioni davvero encomiabili nel corso del pirotecnico atto conclusivo contro Monza. Nella gara-4 che ha consegnato all’Imoco il titolo, la 23enne ha messo a segno addirittura 37 punti. Paola Egonu ha conquistato il premio come MVP del campionato per la seconda volta in carriera dopo quello della passata stagione, senza dimenticare i tanti guadagnati in altre occasioni (giusto per citarne alcuni: Champions League 2019 e 2021; Europei ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022)è stata premiata comedifemminile. L’opposto di Conegliano ha trascinato la propria squadra verso la conquista del quinto tricolore (il quarto consecutivo), sfoderando delle prestazioni davvero encomiabili nel corso del pirotecnico atto conclusivo contro Monza. Nella gara-4 che ha consegnato all’Imoco il titolo, la 23enne ha messo a segno addirittura 37ha conquistato il premio come MVP delper la seconda volta in carriera dopo quellopassata stagione, senza dimenticare i tanti guadagnati in altre occasioni (giusto per citarne alcuni: Champions League 2019 e 2021; Europei ...

