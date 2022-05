Volley femminile, Conegliano vince il quinto scudetto! Monza fa tremare le Campionesse d’Italia, Egonu 37 punti (Di martedì 10 maggio 2022) Conegliano si è confermata Campionessa d’Italia. Le Pantere hanno sconfitto Monza per 3-2 (25-20; 23-25; 25-21; 21-25; 15-8) in una roboante gara-4 della finale, hanno chiuso la serie per 3-1 e hanno così conquistato il quinto scudetto della loro storia (il quarto consecutivo). Le Campionesse d’Europa hanno espugnato l’Arena delle brianzole, che ci hanno creduto fino all’ultimo e hanno sfiorato l’impresa di trascinare la contesa alla bella di spareggio. Le Pantere festeggiano in trasferta e confermano il pronostico della vigilia, ma Monza è stata semplicemente magnifica ed esce dal campo a testa altissima: ha vinto gara-1 al PalaVerde di Treviso, in gara-2 si era issata sul 2-0 prima di subire la rimonta e oggi ha costretto l’Imoco al tie-break per la terza volta nel giro di dieci ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022)si è confermata Campionessa. Le Pantere hanno sconfittoper 3-2 (25-20; 23-25; 25-21; 21-25; 15-8) in una roboante gara-4 della finale, hanno chiuso la serie per 3-1 e hanno così conquistato ilscudetto della loro storia (il quarto consecutivo). Led’Europa hanno espugnato l’Arena delle brianzole, che ci hanno creduto fino all’ultimo e hanno sfiorato l’impresa di trascinare la contesa alla bella di spareggio. Le Pantere festeggiano in trasferta e confermano il pronostico della vigilia, maè stata semplicemente magnifica ed esce dal campo a testa altissima: ha vinto gara-1 al PalaVerde di Treviso, in gara-2 si era issata sul 2-0 prima di subire la rimonta e oggi ha costretto l’Imoco al tie-break per la terza volta nel giro di dieci ...

Advertising

sportmediaset : Conegliano è ancora regina d’Italia: Monza ko e quarto scudetto di fila #volley #conegliano #monza… - squeeze9 : RT @sportface2016: #Volley, #FinaleScudetto #A1Femminile: #Conegliano batte #Monza in gara-4 e conquista il titolo - volleyandbooks : Quindi è di nuovo Conegliano la campionessa della Lega Volley Femminile! Però complimenti a Monza perché ha giocato… - sportface2016 : #Volley, #FinaleScudetto #A1Femminile: #Conegliano batte #Monza in gara-4 e conquista il titolo - sapi_enza : Sofi e la sua passione per il volley femminile -