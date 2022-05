Videogames | è finita l’era di «Fifa» | dall’anno prossimo si chiamerà «EA Sports FC»

(Di martedì 10 maggio 2022) È un comunicato ufficiale della Eaa annunciare che èla collaborazione tra lae la divisione di Electronic Arts che sviluppa e pubblica videogiochi sportivi. Gli appassionati non acquisteranno «23», come fanno dal lontano 1993 (il primo fu «International Soccer») ma «EaFc»: è la nuova denominazione del videogioco calcistico più amato degli ultimi anni. «Dopo quasi 30 anni in cui abbiamo creato esperienze calcistiche interattive che hanno definito il genere, inizieremo presto una nuova entusiasmante era. L’anno, EAFC diventerà il futuro del calcio di EA. Insieme ai nostri oltre 300 partner calcistici di cui deteniamo la licenza, siamo pronti a portare le esperienze ...

