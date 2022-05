VIDEO Raducanu | che gaffe | “Hai imparato qualche parola in italiano?” E lei

Advertising

News Sportive

Durante l'intervista realizzata per Supertennis Emmaha risposto alle domande sul suo rapporto con l'Italia e con la nostra lingua, con una gaffe divertente: "Hai imparato qualche parola in italiano". E lei: "Sì, ca...". Segue imbarazzo ...Ilcircolato ieri in rete ne è la prova e dimostra ampiamente quante risate si facciano gli ... Emma. Internazionali d'Italia, buona la prima per Emma: anzi, no L'atleta ... Che dichiarazione d'amore incredibile! lo spasimante è senza freni.. -video- Emma Raducanu shock dietro le quinte degli Internazionali ... Nelle sale stampe degli impianti, in particolar modo, ne succedono di tutti i colori. Il video circolato ieri in rete ne è la prova e ...Emma Raducanu è pronta per la sua prima partita in assoluto agli Internazionali BNL d’Italia . La diciannovenne britannica affronterà al primo ...