VIDEO Palermo | Brunori incontra i tifosi | selfie e autografi per il bomber rosanero

Advertising

RadioItalia : Trova qualcuno che ti guardi, come Vittoria guarda Luis ?? In occasione del compleanno di mamma Chiara, i Ferragnez… - teatrolafenice : Nasceva oggi a Palermo nel 1660 Alessandro Scarlatti. Ascoltiamo un estratto da 'Mentre io godo in dolce oblio', in… - ItaliaViva : #Palermo e #Genova sono due film diversi: dove c'è un buon candidato civico noi lo sosteniamo. Dove c'è una candida… - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Palermo, Brunori e la scelta del gelato: foto, sorrisi e… le immagini - Mediagol : VIDEO Palermo, Brunori e la scelta del gelato: foto, sorrisi e… le immagini -

...- - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - -...seguire la pubblicazione dei numeri a Lotto del 10 maggio 2022 come se fossero in streaming. ...L'attaccante (25 gol sin qui, capocannoniere della Lega Pro) è stato premiato nella sede di uno degli sponsor, Gagliano Gioielli, concedendosi anche per foto e autografi ai tanti tifosi del...Sarà un’ondata rosanero per la sfida di ritorno del play off tra Palermo e Triestina che si giocherà giovedì sera alle 22.30 al Renzo Barbera. The post Palermo-Triestina, è record stagionale assoluto ...Il fenomeno social “Duracell” attraverso il proprio profilo Tik Tok ha pubblicato un video in compagnia di Matteo Brunori caricando insieme al bomber del Palermo l’ambiente rosanero in vista della sfi ...