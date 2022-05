VIDEO Juventus-Inter | derby a distanza sul mercato | Dybala aspetta Marotta | Pogba…

Advertising

romeoagresti : Direzione: Roma. Missione: Coppa Italia. È la vigilia di #JuveInter, alle 1??9??.3??0?? la conferenza stampa della… - GiovaAlbanese : Continassa: #Vlahovic resta in campo con #Allegri, tiri in porta contro #Pinsoglio ? #Juventus - juventusfc : E' sabato. Le #JuventusWomen sono Campionesse d'Italia. Fate un giro su - yassa9898 : RT @romeoagresti: Direzione: Roma. Missione: Coppa Italia. È la vigilia di #JuveInter, alle 1??9??.3??0?? la conferenza stampa della #Juven… - ciromagliulo26 : RT @romeoagresti: Direzione: Roma. Missione: Coppa Italia. È la vigilia di #JuveInter, alle 1??9??.3??0?? la conferenza stampa della #Juven… -

Bobo nella redazione della Rosea per parlare anche di calcio e di. Ecco il suo parere su Allegri e Vlahovic (di Fabio Russo).Ha fatto discutere l'espressione sul volto di Dusan Vlahovic qualche minuto dopo la sostituzione nel secondo tempo di Genoa -2 - 1.A trasmettere Juventus-Inter in diretta esclusiva sarà quest’anno ... si può sfruttare la via della diretta video streaming, collegandosi al sito di Mediaset Infinity e selezionando il canale dedicato ...Domani sera allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Juventus-Inter. Per i bookmakers i favori del pronostico sono dalla parte dei Campioni d’Italia, con i bianconeri ...