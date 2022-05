VIDEO Giro d’Italia 2022, highlights quarta tappa: Kamna vince sull’Etna, Carapaz il migliore dei big, Nibali si stacca (Di martedì 10 maggio 2022) Lennard Kämna ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia 2022, ma è Juan Pedro Lopez a indossare la maglia rosa di leader della classifica generale. Lo spagnolo è andato in fuga da lontano insieme ad altri tredici uomini, poi ha attaccato sulla salita conclusiva che conduceva in cima all’Etna, ha ripreso il buon Stefano Oldani ed è poi stato raggiunto dal tedesco, che lo ha sconfitto in volata. L’alfiere della Trek Segafredo vanta ora 39” di vantaggio su Kämna. Gli annunciati big della vigilia hanno lasciato fare: il migliore è stato l’ecuadoriano Richard Carapaz, ma sono arrivati con lui anche il francese Romain Bardet, gli spagnoli Pello Bilbao e Mikel Landa, il portoghese Joao Almeida, gli australiani Jai Hindley e Richie Porte, il nostro Giulio Ciccone, il ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Lennard Kämna ha vinto ladel, ma è Juan Pedro Lopez a indossare la maglia rosa di leader della classifica generale. Lo spagnolo è andato in fuga da lontano insieme ad altri tredici uomini, poi ha attaccato sulla salita conclusiva che conduceva in cima all’Etna, ha ripreso il buon Stefano Oldani ed è poi stato raggiunto dal tedesco, che lo ha sconfitto in volata. L’alfiere della Trek Segafredo vanta ora 39” di vantaggio su Kämna. Gli annunciati big della vigilia hanno lasciato fare: ilè stato l’ecuadoriano Richard, ma sono arrivati con lui anche il francese Romain Bardet, gli spagnoli Pello Bilbao e Mikel Landa, il portoghese Joao Almeida, gli australiani Jai Hindley e Richie Porte, il nostro Giulio Ciccone, il ...

