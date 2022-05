VIDEO Fiorentina-Roma, Abraham e la mano di Mou: il 9 ringrazia così il tecnico (Di martedì 10 maggio 2022) Sostituito nel finale di gara contro la Fiorentina, Tammy Abraham ha ringraziato José Mourinho baciandogli la mano al rientro in panchina Leggi su mediagol (Di martedì 10 maggio 2022) Sostituito nel finale di gara contro la, Tammyhato José Mourinho baciandogli laal rientro in panchina

Advertising

beinsports_FR : ???? #SerieA ?? La Fiorentina remporte son duel contre la Roma ! - acmilan : ??? Check out the best bits from Coach Pioli's presser ahead of #MilanFiorentina ??? I passaggi più interessanti del… - juventusfc : Juve ?? Fiorentina ?? Finale di Coppa UEFA Prima finale internazionale tra due squadre italiane ???? ?? De Agostini… - danieleinad83 : RT @SpaceViola_: L'esultanza di Bonaventura sotto la tribuna ?? #FiorentinaRoma #Fiorentina #SpaceViola - MarsilyC : RT @SpaceViola_: L'esultanza di Bonaventura sotto la tribuna ?? #FiorentinaRoma #Fiorentina #SpaceViola -