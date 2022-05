Viaggio in Giordania, perché di notte diventa speciale (Di martedì 10 maggio 2022) Un Viaggio in Giordania si può fare in molti modi. Uno di questi è lasciando alla notte il suo spazio: per correre una maratona nel deserto, osservare la pioggia di Perseidi, unirsi a un rave tra le sabbie. O, più semplicemente, cenare sulla terrazza del Wild Jordan Café, il centro/ristorante della Royal Society for the Conservation of Nature, con impagabile vista su Amman. E imparare come si beve davvero il caffè da queste parti: partendo dai chicchi verdi che vengono tostati, pestati e bolliti a lungo con i semi di cardamomo. Il risultato è un decotto che si chiama khamìr, parola dietro cui si nasconde una società complessa, con le sue regole di ospitalità e di relazioni. perché è bene saperlo: al buio, la Giordania non si spegne, tutt’altro. Viaggio in ... Leggi su gqitalia (Di martedì 10 maggio 2022) Uninsi può fare in molti modi. Uno di questi è lasciando allail suo spazio: per correre una maratona nel deserto, osservare la pioggia di Perseidi, unirsi a un rave tra le sabbie. O, più semplicemente, cenare sulla terrazza del Wild Jordan Café, il centro/ristorante della Royal Society for the Conservation of Nature, con impagabile vista su Amman. E imparare come si beve davvero il caffè da queste parti: partendo dai chicchi verdi che vengono tostati, pestati e bolliti a lungo con i semi di cardamomo. Il risultato è un decotto che si chiama khamìr, parola dietro cui si nasconde una società complessa, con le sue regole di ospitalità e di relazioni.è bene saperlo: al buio, lanon si spegne, tutt’altro.in ...

