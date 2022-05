Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2022 ore 08:15 (Di martedì 10 maggio 2022) Viabilità DEL 10 MAGGIO 2022 8.05 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MARTEDì 10 MAGGIO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD PERMANGONO INCOLONNAMENTI A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN MEZZO PESANTE E ALCUNI VEICOLI ALTEZZA SAN CESAREO AL MOMENTO IL TRAFFICO DEFLUISCE SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO PER CHI VIAGGIA VERSO IL RACCORDO RIMANIAMO SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA CASILINA E LAURENTINA STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA OPPOSTA IN ESTERNA ALTEZZA LABARO E TRA LA PRENESTINA E LO SVINCOLO CON LA Roma TERAMO SULLO STESSO TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO TRAFFICO RALLENTATO PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE SULLA STESSA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 10 maggio 2022)DEL 10 MAGGIO8.05 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MARTEDì 10 MAGGIO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA DIRAMAZIONESUD PERMANGONO INCOLONNAMENTI A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN MEZZO PESANTE E ALCUNI VEICOLI ALTEZZA SAN CESAREO AL MOMENTO IL TRAFFICO DEFLUISCE SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO PER CHI VIAGGIA VERSO IL RACCORDO RIMANIAMO SUL RACCORDO TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA CASILINA E LAURENTINA STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA OPPOSTA IN ESTERNA ALTEZZA LABARO E TRA LA PRENESTINA E LO SVINCOLO CON LATERAMO SULLO STESSO TRATTO URBANO DELLATERAMO TRAFFICO RALLENTATO PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE SULLA STESSA ...

romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Coppa Italia, mercoledì sera la finale all'Olimpico tra Juventus e Inter: la mobili… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Conca d'Oro, dal 16 maggio cinque linee cambiano capolinea - romamobilita : #Roma #viabilità Fino a venerdì lavori notturni nel sottovia del Lungotevere in Sassia - romamobilita : #Roma #viabilità Stanotte, tra le 22 e le 6, lavori di manutenzione nella galleria Giovanni XXIII tunnel a scendere direzione Foro Italico. - romamobilita : #Roma #viabilità Da ieri nuove telecamere sono attive per il controllo dei transiti non autorizzati sulle corsie pr… -

