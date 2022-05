“Vi facciamo a pezzi”, il retroscena da brividi della fidanzata di Chong sulla rapina (Di martedì 10 maggio 2022) Gli ultimi mesi non sono stati facili per Tahith Chong, calciatore originario di Curaçao che gioca al Birmingham City, in prestito dal Manchester United. Il suo rendimento è stato condizionato anche da un brutto episodio fuori dal campo: una terribile rapina. Tre uomini in passamontagna avevano fatto irruzione in casa alle 3 del mattino, mentre il calciatore dormiva in compagnia della fidanzata e minacciato la coppia con un coltello. A distanza di tempo dall’aggressione, arriva al testimonianza della fidanzata Rianna Taylor al Sun. “Ho iniziato a tremare in modo incontrollabile e ho pensato che fosse un incubo. Dopo pochi minuti ho capito che era reale. Uno degli uomini ci ha minacciato con un coltello da cucina molto grande e un altro ha afferrato Tahith per una caviglia e lo ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 10 maggio 2022) Gli ultimi mesi non sono stati facili per Tahith, calciatore originario di Curaçao che gioca al Birmingham City, in prestito dal Manchester United. Il suo rendimento è stato condizionato anche da un brutto episodio fuori dal campo: una terribile. Tre uomini in passamontagna avevano fatto irruzione in casa alle 3 del mattino, mentre il calciatore dormiva in compagniae minacciato la coppia con un coltello. A distanza di tempo dall’aggressione, arriva al testimonianzaRianna Taylor al Sun. “Ho iniziato a tremare in modo incontrollabile e ho pensato che fosse un incubo. Dopo pochi minuti ho capito che era reale. Uno degli uomini ci ha minacciato con un coltello da cucina molto grande e un altro ha afferrato Tahith per una caviglia e lo ha ...

Advertising

CalcioWeb : Momenti di grande paura per il calciatore #Chong: la fidanzata svela i dettagli sulla rapina - leyrahexia : Cioè facciamo l’eurovision in casa dopo secoli e non trasmettono tutto per una settimana?! Ma la Rai non ha capito… - MaryMoSoLu : Io che finalmente trovo un lavoro ma mi chiama il datore. Parlavo piano perché avevo l'idraulico in casa. Ad un ce… - lalecle18 : Non so xk ma oggi ho in mente solo questa partita. Milan Goteborg. 4a0. 4 gol suoi. Compreso questo. Ma cazzo ne po… - GianniMarangon : @baffi_francesco Si come no? Paghiamo noi anche il personale,che già li facciamo al momento della prenotazione.pezz… -