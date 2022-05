Verona Milan, il racconto shock di un tifoso: «presi a calci e pugni » (Di martedì 10 maggio 2022) Panorama ha raccolto le testimonianze dei tifosi rossoneri al termine di Verona Milan: calci, pugni e clima surreale L’edizione odierna di Panorama ha raccolto le testimonianze dei tifosi rossoneri dopo Verona-Milan. Eccone un paio: Alessandro G.: «Nascondevo la maglietta rossonera sotto una felpa con la zip proprio per evitare problemi. Faceva caldo e mi sono slacciato la zip. Non ho fatto in tempo a farlo e una persona ha cominciato ad insultarmi a distanza e si sono avvicinati altri 2. Uno dei due mi ha colpito con un forte pugno in faccia; mi ha preso il labbro aprendomelo internamente. Dentro lo stadio non abbiamo avuto problemi, ma poi, alla fine, il clima è nuovamente cambiato. È entrato un gruppo di una quindicina di persone e a cominciato a minacciare e insultare; non si ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) Panorama ha raccolto le testimonianze dei tifosi rossoneri al termine die clima surreale L’edizione odierna di Panorama ha raccolto le testimonianze dei tifosi rossoneri dopo. Eccone un paio: Alessandro G.: «Nascondevo la maglietta rossonera sotto una felpa con la zip proprio per evitare problemi. Faceva caldo e mi sono slacciato la zip. Non ho fatto in tempo a farlo e una persona ha cominciato ad insultarmi a distanza e si sono avvicinati altri 2. Uno dei due mi ha colpito con un forte pugno in faccia; mi ha preso il labbro aprendomelo internamente. Dentro lo stadio non abbiamo avuto problemi, ma poi, alla fine, il clima è nuovamente cambiato. È entrato un gruppo di una quindicina di persone e a cominciato a minacciare e insultare; non si ...

