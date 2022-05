Verdura Resort | Chiara Ferragni lancia la sua collezione eyewear | l’aperitivo è da sogno

Advertising

infoitcultura : Chiara Ferragni oggi al Verdura Resort di Sciacca - hospitalitysud : Rocco Forte rilancia sulla Sicilia e a Sciacca, dove possiede un golf resort, il Verdura, punta ad un investimento… - DirettaSicilia : Chiara Ferragni e il suo viaggio siciliano, ora al Verdura Golf & Spa Resort di Sciacca - DirettaSicilia : Chiara Ferragni e il suo viaggio siciliano, ora al Verdura Golf & Spa Resort di Sciacca - - GDS_it : Continua il tour di #ChiaraFerragni in #Sicilia. Dopo aver festeggiato il suo 35° compleanno a #Palermo, l'influenc… -

Grandangolo Agrigento

Chiara Ferragni ale continua il suo viaggio in Sicilia. Dopo la festa del suo 35esimo compleanno con la famiglia e con gli amici, l'influencer ora si trova nell'Agrigentino.... l'influencer più famosa d'Italia si è spostata dall'esclusivo hotel Villa Igea per raggiungere un altro esclusivo albergo a cinque stelle sempre della Rocco Forte Hotel, ossia ilGolf... Chiara Ferragni lancia la collezione eyewear dal Verdura Resort di Sciacca Soggiorno in Sicilia ancora una volta per un evento importante: dopo il matrimonio con Fedez l’influencer da 27 milioni di follower è tornata per festeggiare il suo 35esimo compleanno: “E’ una terra i ...Scontato che rientrare tra le location preferite della più nota influencer potrebbe avere un ritorno di visibilità senza precedenti Pubblicità. L’abbiamo vista negli scatti di questi giorni a Palermo ...