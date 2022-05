Venti di guerra nel Golfo di Napoli: è arrivato il gigante dei mari, la portaerei americana “Truman” (video) (Di martedì 10 maggio 2022) Tante foto, dal lungomare, ma anche qualche domanda: che ci fa lì quel gigante? C’entra la guerra? La portaerei statunitense classe Nimitz USS Harry S. Truman (CVN 75) è arrivata oggi nel Golfo di Napoli per una sosta programmata in porto. “Questa è la prima visita di una portaerei della marina Statunitense a Napoli negli ultimi sei anni ed è anche un’opportunità per consolidare i rapporti con uno dei Paesi fondatori della NATO nonché alleato cruciale. Si tratta della seconda sosta in Italia dall’inizio del 2022 dopo la visita al porto di Trieste il 23 aprile”, si legge in una nota. “L’amicizia con l’Italia che ha contraddistinto questo dispiegamento non è seconda a nessuno,” ha affermato il Contrammiraglio Curt Renshaw, comandante ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 10 maggio 2022) Tante foto, dal lungomare, ma anche qualche domanda: che ci fa lì quel? C’entra la? Lastatunitense classe Nimitz USS Harry S.(CVN 75) è arrivata oggi neldiper una sosta programmata in porto. “Questa è la prima visita di unadellana Statunitense anegli ultimi sei anni ed è anche un’opportunità per consolidare i rapporti con uno dei Paesi fondatori della NATO nonché alleato cruciale. Si tratta della seconda sosta in Italia dall’inizio del 2022 dopo la visita al porto di Trieste il 23 aprile”, si legge in una nota. “L’amicizia con l’Italia che ha contraddistinto questo dispiegamento non è seconda a nessuno,” ha affermato il Contrammiraglio Curt Renshaw, comandante ...

