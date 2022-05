Venezia, sequestrati di capi d’abbigliamento cinesi: false fatture per quasi 40 milioni di euro (Di martedì 10 maggio 2022) Venezia (ITALPRESS) – Maxi operazione dei comandi provinciali della Guardia di Finanza di Venezia e di Padova, che stanno procedendo al sequestro preventivo di abbigliamento per un valore di oltre 8,5 milioni di euro. Il provvedimento cautelare, che fa seguito ad un sequestro di denaro contante di oltre 500.000 euro, si è focalizzato sulle imprese operanti in Veneto gestite da imprenditoria di origine cinese. Gli accertamenti avrebbero rivelato un articolato meccanismo evasivo ideato all’interno della comunità sinica attiva su tutto il territorio nazionale e con basi logistiche a Prato e Milano. I capi d’abbigliamento, provenienti dall’estremo oriente, venivano gestiti da sette società e ditte individuali che annotavano in contabilità false ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 10 maggio 2022)(ITALPRESS) – Maxi operazione dei comandi provinciali della Guardia di Finanza die di Padova, che stanno procedendo al sequestro preventivo di abbigliamento per un valore di oltre 8,5di. Il provvedimento cautelare, che fa seguito ad un sequestro di denaro contante di oltre 500.000, si è focalizzato sulle imprese operanti in Veneto gestite da imprenditoria di origine cinese. Gli accertamenti avrebbero rivelato un articolato meccanismo evasivo ideato all’interno della comunità sinica attiva su tutto il territorio nazionale e con basi logistiche a Prato e Milano. I, provenienti dall’estremo oriente, venivano gestiti da sette società e ditte individuali che annotavano in contabilità...

