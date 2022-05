Variante Omicron 4 e 5 e il nuovo vaccino che faremo in autunno (Di martedì 10 maggio 2022) La campagna vaccinale contro la pandemia da Covid-19, purtroppo, non è ancora finita. L’emergere delle nuove e sempre più contagiose varianti di Omicron renderà nuovamente critica la situazione il prossimo autunno, quando probabilmente saremo chiamati ad una quarta dose con un vaccino dedicato. Il punto “In Africa due nuove sottovarianti di Omicron, BA.4 e BA.5, stanno prendendo il sopravvento. Anche negli Usa è emersa una nuova sottoVariante, derivata da BA.2 (Omicron 2): è la BA.2.12.1. In associazione a queste nuove varianti stanno risalendo i casi in entrambi i Paesi. Con i casi, si inizia a vedere anche la salita delle nuove ospedalizzazioni. Questi dati non ci dicono ancora se le nuove “trovate evolutive” di Omicron siano più virulente delle precedenti. Ci dicono ... Leggi su quifinanza (Di martedì 10 maggio 2022) La campagna vaccinale contro la pandemia da Covid-19, purtroppo, non è ancora finita. L’emergere delle nuove e sempre più contagiose varianti direnderà nuovamente critica la situazione il prossimo, quando probabilmente saremo chiamati ad una quarta dose con undedicato. Il punto “In Africa due nuove sottovarianti di, BA.4 e BA.5, stanno prendendo il sopravvento. Anche negli Usa è emersa una nuova sotto, derivata da BA.2 (2): è la BA.2.12.1. In associazione a queste nuove varianti stanno risalendo i casi in entrambi i Paesi. Con i casi, si inizia a vedere anche la salita delle nuove ospedalizzazioni. Questi dati non ci dicono ancora se le nuove “trovate evolutive” disiano più virulente delle precedenti. Ci dicono ...

