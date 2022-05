Vanessa Russo uccisa con un ombrello a Roma: Doina Mattei è nullatenente, lo Stato pagherà 760 mila euro (Di martedì 10 maggio 2022) Sono passati circa 15 anni dall’omicidio di Vanessa Russo, la ragazza di 22 anni uccisa con un ombrello nella metropolitana di Roma da Doina Matei, una giovane ragazza romena. L’esito del processo a seguito dell’omicidio stabiliva un risarcimento alla famiglia della giovane Vanessa pari a 760mila euro. Tale risarcimento, però, non sarà a carico della ragazza romena, che risulta essere nullatenente, bensì a carico dello Stato. L’omicidio di Vanessa Russo Vanessa Russo e Doina Mattei viaggiavano sulla metropolitana di Roma. Dopo una banale discussione Doina Matei colpì ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 10 maggio 2022) Sono passati circa 15 anni dall’omicidio di, la ragazza di 22 annicon unnella metropolitana didaMatei, una giovane ragazza romena. L’esito del processo a seguito dell’omicidio stabiliva un risarcimento alla famiglia della giovanepari a 760. Tale risarcimento, però, non sarà a carico della ragazza romena, che risulta essere, bensì a carico dello. L’omicidio diviaggiavano sulla metropolitana di. Dopo una banale discussioneMatei colpì ...

