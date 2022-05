Vaccino Covid | Speranza | “Over 80 facciano quarta dose | può salvare la vita”

(Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“La pandemia è ancora in corso siamo fuori dallo stato di emergenza ma i numeri ci segnalano ancora una circolazione significativa del virus. Abbiamo ancora una situazione da monitorare e faccio appello alle persone più fragili di avere il secondo booster ed è importante ancora informare le persone. La mortalità che ancora abbiamo è connessa a persone di età molto avanzata quindi far fare il secondo booster agli80 può significareloro la”. Lo ha detto il Ministro della Salute, Roberto, al convegno ‘Dalla pandemia al Pnrr: come comunicare la salute ai cittadini’. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

In Italia la quarta dose dianti- 19 è indicata, dopo un intervallo di almeno 120 giorni dalla terza, per i soggetti immunocompromessi, per le persone con più di 80 anni e per le persone con elevata fragilità ...commenta 'La pandemia diè ancora in corso, siamo fuori dallo stato di emergenza ma i numeri ci segnalano una ... Faccio appello alle persone più fragili di fare il secondo booster di'. Lo ...L’evoluzione del virus. L'universo delle sottovarianti di Omicron pesa ancora su una inversione decisa dei contagi da Covid-19 in Italia. «Il virus - spiega Ciccozzi - sta evolvendo come altri virus r ...''Faccio appello alle persone più fragili di fare il secondo booster di vaccino, la mortalità che ancora abbiamo è connessa a persone di età molto avanzata'', ha affermato il ministro della Salute, Ro ...