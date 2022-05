Usa, Putin imporrà la legge marziale in Russia (Di martedì 10 maggio 2022) "E' probabile" che il presidente russo Vladimir Putin imporrà la legge marziale in Russia per continuare a portare avanti la guerra in Ucraina. Lo ha detto la direttrice dell'Intelligence nazionale ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 10 maggio 2022) "E' probabile" che il presidente russo Vladimirlainper continuare a portare avanti la guerra in Ucraina. Lo ha detto la direttrice dell'Intelligence nazionale ...

