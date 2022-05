Usa, finita la fuga d’amore tra l’agente penitenziaria e il detenuto: fermati dalla polizia dopo 11 giorni, lei si uccisa (Di martedì 10 maggio 2022) La storia d’amore impossibile, la messinscena per evadere, la fuga durata 11 giorni, la fine tragica. E’ una trama da film quella che ha monopolizzato l’attenzione degli Stati Uniti e che si è conclusa all’alba di oggi in Indiana, dove Vicky White, agente penitenziaria che ha aiutato il suo compagno detenuto Casay White ad evadere, è morta dopo essersi sparata un colpo in testa durante l’arresto e dopo un lungo inseguimento con la polizia. Come detto, aveva attirato una grande attenzione da parte della stampa americana il modo in cui il 29 aprile scorso, l’agente penitenziaria e il detenuto Casay White, già condannato a 75 anni ed in attesa di un processo per omicidio, erano riusciti a fuggire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) La storiaimpossibile, la messinscena per evadere, ladurata 11, la fine tragica. E’ una trama da film quella che ha monopolizzato l’attenzione degli Stati Uniti e che si è conclusa all’alba di oggi in Indiana, dove Vicky White, agenteche ha aiutato il suo compagnoCasay White ad evadere, è mortaessersi sparata un colpo in testa durante l’arresto eun lungo inseguimento con la. Come detto, aveva attirato una grande attenzione da parte della stampa americana il modo in cui il 29 aprile scorso,e ilCasay White, già condannato a 75 anni ed in attesa di un processo per omicidio, erano riusciti a fuggire ...

Advertising

FQMagazineit : Usa, finita la fuga d’amore tra l’agente penitenziaria e il detenuto: fermati dalla polizia dopo 11 giorni, lei si… - Maurizio62 : @Nonha_stata Il senso delle cose. Come poteva Zelenski dire: voglio la pace, cedo la Crimea. E Stoltenberg: Birichi… - interrisnews : #10maggio: una fuga durata solo una settimana e finita nel sangue #usa #alabama #CaseyWhite - zazoomblog : Usa è finita in tragedia la fuga damore tra la poliziotta e il detenuto: lui riarrestato lei si suicida - #finita… - Andreoskys : RT @MediasetTgcom24: Usa, è finita in tragedia la fuga d'amore tra la poliziotta e il detenuto: lui riarrestato, lei si suicida #us https:… -