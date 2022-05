Usa, finisce in tragedia la fuga d’amore del detenuto e dell’agente che lo ha fatto evadere: Vicky White si è suicidata (Di martedì 10 maggio 2022) È finita in tragedia a Evansville, nello stato dell’Indiana, con un colpo alla testa, la fuga d’amore di Vicky White, 58 anni, vicedirettore correzionale della prigione della Contea di Lauderdale in Alabama e di Casey White, 38 anni, stesso cognome ma nessuna relazione di parentela diretta, detenuto nello stesso carcere con l’accusa di tentato omicidio per aver accoltellato una donna di 58 anni nel corso di una rapina e già condannato a 75 anni di carcere ed in attesa di un processo per omicidio. Se condannato rischiava la pena di morte. Per 11 giorni i due fuggitivi , Casey e Vicky White erano riusciti a far perdere le proprie tracce, scomparsi nel nulla, in una fuga d’amore impossibile mentre ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 10 maggio 2022) È finita ina Evansville, nello stato dell’Indiana, con un colpo alla testa, ladi, 58 anni, vicedirettore correzionale della prigione della Contea di Lauderdale in Alabama e di Casey, 38 anni, stesso cognome ma nessuna relazione di parentela diretta,nello stesso carcere con l’accusa di tentato omicidio per aver accoltellato una donna di 58 anni nel corso di una rapina e già condannato a 75 anni di carcere ed in attesa di un processo per omicidio. Se condannato rischiava la pena di morte. Per 11 giorni i due fuggitivi , Casey eerano riusciti a far perdere le proprie tracce, scomparsi nel nulla, in unaimpossibile mentre ...

Advertising

repubblica : Usa, finisce in Indiana dopo un inseguimento la fuga del detenuto evaso e della poliziotta che l'ha aiutato. Lei si… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Usa, finisce in Indiana dopo un inseguimento la fuga del detenuto evaso e della poliziotta che l'ha aiutato. Lei si toglie… - Marilenapas : RT @repubblica: Usa, finisce in Indiana dopo un inseguimento la fuga del detenuto evaso e della poliziotta che l'ha aiutato. Lei si toglie… - ClaudioCucconi : RT @repubblica: Usa, finisce in Indiana dopo un inseguimento la fuga del detenuto evaso e della poliziotta che l'ha aiutato. Lei si toglie… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Usa, finisce in Indiana dopo un inseguimento la fuga del detenuto evaso e della poliziotta che l'ha aiutato. Lei si toglie… -