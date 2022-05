Usa, è finita in tragedia la fuga d'amore tra la poliziotta e il detenuto: lui riarrestato, lei si suicida (Di martedì 10 maggio 2022) I due avevano fatto perdere le loro tracce una settimana fa da un carcere dell'Alabama. Sono stati rintracciati in Indiana. Inizialmente si pensava che l'uomo avesse sequestrato l'agente per coprire .. Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 10 maggio 2022) I due avevano fatto perdere le loro tracce una settimana fa da un carcere dell'Alabama. Sono stati rintracciati in Indiana. Inizialmente si pensava che l'uomo avesse sequestrato l'agente per coprire ..

