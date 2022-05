Un’ex gieffina rivela come Lulù Selassié ha sedotto Manuel Bortuzzo nella casa (Di martedì 10 maggio 2022) Ieri sera in occasione della puntata dell’Isola dei Famosi, è andato in onda su Mediaset Infinity, l’Isola Party. Ospite della puntata una frizzante ex del Grande Fratello Vip 6 che rivelato dettagli intimi su Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei Famosi Ex del Grande Fratello Vip 6 accusa Lulù Selassié: “Una donna che per riconquistare un uomo fa quelle cose non è bello“ Ieri all’Isola Party è andata in onda una puntata molto particolare. Infatti l’ospite della puntata Maria Monsé, che ha partecipato – anche se per poco- al reality di Canale 5, ha raccontato dei dettagli piuttosto intimi sul riavvicinamento tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 10 maggio 2022) Ieri sera in occasione della puntata dell’Isola dei Famosi, è andato in onda su Mediaset Infinity, l’Isola Party. Ospite della puntata una frizzante ex del Grande Fratello Vip 6 cheto dettagli intimi su. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei Famosi Ex del Grande Fratello Vip 6 accusa: “Una donna che per riconquistare un uomo fa quelle cose non è bello“ Ieri all’Isola Party è andata in onda una puntata molto particolare. Infatti l’ospite della puntata Maria Monsé, che ha partecipato – anche se per poco- al reality di Canale 5, ha raccontato dei dettagli piuttosto intimi sul riavvicinamento tra. I due ...

