Un'altra verità: le anticipazioni dell'ultima puntata (Di martedì 10 maggio 2022) Le certezze di Audrey erano vere: il feroce serial killer Itsas è tornato a colpire sedici anni dopo essere scampata all'aggressione che le ha cambiato per sempre la vita. Riuscirà finalmente a scoprire la sua identità senza rischiare un'altra volta di venire uccisa? Comincia così la terza e ultima puntata di Un'altra verità, la miniserie francese con l'attrice Camille Lou nei panni della protagonista, trasmessa da Canale 5 con ascolti decisamente bassi. Ecco cos'accadrà nell'episodio finale, in onda martedì 10 maggio. Un'altra verità, le anticipazioni dell'ultima puntata Le indagini sul caso del serial killer proseguono. Audrey scopre che è stata Marianne, la moglie di Franck, a ...

