Una Vita anticipazioni: Natalia nasconde un segreto, gli incubi rivelano tutto (Di martedì 10 maggio 2022) Natalia Quesada sta nascondendo un segreto, Vediamo cosa accadrà alla nuova protagonista della soap Una Vita. Natalia, Una Vita (Rtve.es screenshot)Dopo che Natalia finirà in carcere si scoprirà che la donna nasconde qualcosa. Vediamo insieme che cosa accadrà nelle prossime puntate di Una Vita, la soap spagnola che va in onda tutti i giorni su Canale 5, dopo il consueto appuntamento con Beautiful. Con il doppio appuntamento domenicale, la soap sta andando avanti molto velocemente e si avvicina la sua conclusione. In Spagna infatti Acacias 38 è terminato da tempo e nonostante la rivolta del pubblico, non si è ancora pensato ad un proseguo della serie. Pertanto la soap finirà con gli ultimi episodi tra pochi mesi e le diremo addio per ... Leggi su direttanews (Di martedì 10 maggio 2022)Quesada stando un, Vediamo cosa accadrà alla nuova protagonista della soap Una, Una(Rtve.es screenshot)Dopo chefinirà in carcere si scoprirà che la donnaqualcosa. Vediamo insieme che cosa accadrà nelle prossime puntate di Una, la soap spagnola che va in onda tutti i giorni su Canale 5, dopo il consueto appuntamento con Beautiful. Con il doppio appuntamento domenicale, la soap sta andando avanti molto velocemente e si avvicina la sua conclusione. In Spagna infatti Acacias 38 è terminato da tempo e nonostante la rivolta del pubblico, non si è ancora pensato ad un proseguo della serie. Pertanto la soap finirà con gli ultimi episodi tra pochi mesi e le diremo addio per ...

