Una vita anticipazioni: Marcos ha abusato di Natalia in passato? Josè segue Ignacio (Di martedì 10 maggio 2022) Come avrete visto alla fine grazie all’intervento di Anabel e di Genoveva si è scongiurato il peggio: Marcos e Aurelio hanno deposto le armi ma la guerra tra i due è solo all’inizio. Che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di domani, 11 maggio 2022. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo la seconda parte dell’episodio 1384 di Acacias 38. Avrete visto che Miguel e Daniela si sono lasciati travolgere dalla passione. Il giovane avvocato ha scoperto tutta la verità su Daniela ma ha deciso di credere alla sua confessione, la ragazza gli ha detto di essersi davvero innamorata di lui e per questo, hanno condiviso un momento speciale di intimità. Ma dopo questa ondata di passione, come finirà tra loro? Scopriamolo con le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 10 maggio 2022) Come avrete visto alla fine grazie all’intervento di Anabel e di Genoveva si è scongiurato il peggio:e Aurelio hanno deposto le armi ma la guerra tra i due è solo all’inizio. Che cosa succederà nelle prossime puntate di Una? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama di domani, 11 maggio 2022. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo la seconda parte dell’episodio 1384 di Acacias 38. Avrete visto che Miguel e Daniela si sono lasciati travolgere dalla passione. Il giovane avvocato ha scoperto tutta la verità su Daniela ma ha deciso di credere alla sua confessione, la ragazza gli ha detto di essersi davvero innamorata di lui e per questo, hanno condiviso un momento speciale di intimità. Ma dopo questa ondata di passione, come finirà tra loro? Scopriamolo con le ...

