Un posto al sole anticipazioni | cosa succederà oggi?

Leggi su zon

(Di martedì 10 maggio 2022) Come di consueto, questa sera alle ore 20.45 andrà in onda una nuova puntata della soap opera “Unal“: siete pronti a scoprire? Dopo aver assistito alla scena in cui Riccardo è in preda a fortissimi sensi di colpa scaturiti “dall’incidente” con Virginia (vedi qui), allo stesso tempo abbiamo visto Rossella pronta a far pace con il passato non cosciente dell’accaduto. Dopo la decisione drastica presa da Riccardo, Rossella ha trovato conforto nell’amicizia con Silvia: Rossella confesserà a quest’ultima la fine della sua storia con Riccardo. Rossella affronterà la decisione drastica di Riccardo, senza però conoscerne i reali motivi. Intanto i suoi genitori si troveranno di nuovo faccia a faccia. UnalNella ...