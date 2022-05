Un posto al sole, anticipazioni 10 maggio: una proposta inaspettata (Di martedì 10 maggio 2022) Un posto al sole tornerà a focalizzare l'attenzione sulla coppia composta da Silvia e Giancarlo, come annunciano le anticipazioni di Un posto al sole di oggi, martedì 10 maggio. I due, dopo la decisione della Graziani di porre fine al suo matrimonio con Michele, stanno portando avanti la loro relazione alla luce del sole e niente sembra turbare la loro felicità. Tuttavia, qualcosa metterà pesantemente alla prova la loro storia e Silvia apparirà piuttosto confusa circa il da farsi. Intanto, anche per Rossella e Riccardo ci sarà una clamorosa svolta. Il giovane medico infatti, nonostante non volesse più avere a che fare con Virginia, la sua ex moglie, alla fina ha ceduto alla passione e ha fatto l'amore con lei. Questo tradimento nei confronti di Rossella per Crovi ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 10 maggio 2022) Unaltornerà a focalizzare l'attenzione sulla coppia composta da Silvia e Giancarlo, come annunciano ledi Unaldi oggi, martedì 10. I due, dopo la decisione della Graziani di porre fine al suo matrimonio con Michele, stanno portando avanti la loro relazione alla luce dele niente sembra turbare la loro felicità. Tuttavia, qualcosa metterà pesantemente alla prova la loro storia e Silvia apparirà piuttosto confusa circa il da farsi. Intanto, anche per Rossella e Riccardo ci sarà una clamorosa svolta. Il giovane medico infatti, nonostante non volesse più avere a che fare con Virginia, la sua ex moglie, alla fina ha ceduto alla passione e ha fatto l'amore con lei. Questo tradimento nei confronti di Rossella per Crovi ...

