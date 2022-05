Ultime Notizie – Ucraina, moria di delfini nel Mar Nero a causa della guerra (Di martedì 10 maggio 2022) Fra le vittime innocenti della guerra in Ucraina vi sono anche i delfini del mar Nero. Decine di cetacei morti si sono arenati sull coste della Turchia e la Bulgaria dall’inizio dell’invasione russa , scrive oggi il Guardian. L’attività delle navi da guerra e i combattimenti hanno spinto delfini e focene verso Turchia e Bulgaria, con molti mammiferi marini che finiscono intrappolati nelle reti da pesca. Altri muoiono per cause non chiare, ma si ipotizzano traumi acustici causati dai sonar delle navi da guerra. Dopo l’inizio del conflitto, sulle coste turche sono stati rinvenuti oltre 80 delfini comuni morti sulle coste turche, un “aumento straordinario” secondo la Fondazione turca di ricerca ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022) Fra le vittime innocentiinvi sono anche idel mar. Decine di cetacei morti si sono arenati sull costeTurchia e la Bulgaria dall’inizio dell’invasione russa , scrive oggi il Guardian. L’attività delle navi dae i combattimenti hanno spintoe focene verso Turchia e Bulgaria, con molti mammiferi marini che finiscono intrappolati nelle reti da pesca. Altri muoiono per cause non chiare, ma si ipotizzano traumi acusticiti dai sonar delle navi da. Dopo l’inizio del conflitto, sulle coste turche sono stati rinvenuti oltre 80comuni morti sulle coste turche, un “aumento straordinario” secondo la Fondazione turca di ricerca ...

