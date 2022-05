Ultime Notizie – Ucraina, Kuleba: “Puntiamo alla liberazione di tutti territori occupati” (Di martedì 10 maggio 2022) “La vittoria per l’Ucraina sarà la liberazione di tutti i nostri territori occupati” dalla Russia. Ad affermarlo è il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. “Nei primi mesi di guerra – sottolinea – la vittoria per noi era far allontanare l’esercito russo tornando alle posizioni prima del 24 febbraio e il pagamento delle riparazioni per i danni arrecati. Ora, se noi saremo forti sul fronte militare e vinceremo la guerra per il Donbass, che sarà cruciale per le successive dinamiche della guerra, certamente la vittoria in questa guerra per noi sarà la liberazione del resto del nostro territorio”. Il ministro ha anche aggiunto che se l’occidente fornirà le armi velocemente all’Ucraina le forze armate saranno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022) “La vittoria per l’sarà ladii nostri” dRussia. Ad affermarlo è il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro. “Nei primi mesi di guerra – sottolinea – la vittoria per noi era far allontanare l’esercito russo tornando alle posizioni prima del 24 febbraio e il pagamento delle riparazioni per i danni arrecati. Ora, se noi saremo forti sul fronte militare e vinceremo la guerra per il Donbass, che sarà cruciale per le successive dinamiche della guerra, certamente la vittoria in questa guerra per noi sarà ladel resto del nostroo”. Il ministro ha anche aggiunto che se l’occidente fornirà le armi velocemente all’le forze armate saranno ...

