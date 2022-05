Ultime Notizie – Tumori, Fiorini (Lega): “Benefici fiscali per cosmesi malati oncologici” (Di martedì 10 maggio 2022) “L’estetica e il percorso di terapia oncologica sono ancora due concetti, due mondi, molto distanti. Invece, la onlus La forza e il sorriso ci insegna quanto sia importante il lato psicologico per i malati oncologici. L’intergruppo parlamentare, a cui hanno aderito i colleghi di tutti i partiti in modo trasversale, e la proposta di legge presentata oggi, vogliono essere il primo passo per aiutare i malati per poter tornare a parlare di cultura del benessere e dell’autostima. La politica deve dare un segnale concreto e mi auguro che l’iter del Pdl sarà velocissimo e condiviso da tutti”. Così la deputata della Lega, Benedetta Fiorini, sulla presentazione dell’intergruppo parlamentare “La forza e il sorriso”, nato a sostegno dei malati oncologici, e della proposta di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022) “L’estetica e il percorso di terapia oncologica sono ancora due concetti, due mondi, molto distanti. Invece, la onlus La forza e il sorriso ci insegna quanto sia importante il lato psicologico per i. L’intergruppo parlamentare, a cui hanno aderito i colleghi di tutti i partiti in modo trasversale, e la proposta di legge presentata oggi, vogliono essere il primo passo per aiutare iper poter tornare a parlare di cultura del benessere e dell’autostima. La politica deve dare un segnale concreto e mi auguro che l’iter del Pdl sarà velocissimo e condiviso da tutti”. Così la deputata della, Benedetta, sulla presentazione dell’intergruppo parlamentare “La forza e il sorriso”, nato a sostegno dei, e della proposta di ...

