Ultime Notizie Serie A: , Napoli saluta Insigne, caos festa scudetto a Milano, Chiellini dà l'addio? (Di martedì 10 maggio 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 17.15 – Chiellini in conferenza – Sarà il difensore della Juventus ad affiancare il tecnico Allegri alla vigilia della finale di coppa Italia: annuncerà l'addio? L'indiscrezione 16.20 – «Felice a prescindere» – Mourinho parla di ambizioni con la sua Roma: «Mi piacerebbe lottare per la Champions, ma qui mi sento felice a prescindere». Le sue parole 14.30 – Operazione per Singo – L'esterno del Torino ha terminato la stagione, per lui intervento chirurgico per risolvere una fastidiosa e dolorosa pubalgia. Le condizioni 12.45 – Esami per Pedro – Il polpaccio continua a tormentarlo, così l'attaccante della Lazio si è recato alla clinica Paideia: difficile il ...

