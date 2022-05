Ultime Notizie – Roma-Feyenoord, Totti: “Sarò a Tirana per sostenere giallorossi” (Di martedì 10 maggio 2022) “Roma? Era tantissimo che non facevano una finale di coppa e per noi è fondamentale alzare un trofeo. Andremo a Tirana vogliosi e combattenti fino alla fine. Anche io a Tirana? Si, ci Sarò”. Lo ha detto l’ex capitano della Roma Francesco Totti a margine della presentazione della finale di Coppa Italia fra Inter e Juventus dell’11 maggio allo stadio Olimpico di Roma, annunciando la sua presenza a Tirana per la finale di Conference League tra i giallorossi e il Feyenoord. “Come migliorare la squadra? Con gli acquisti, giusti e mirati anche perché c’è uno dei più forti allenatori al mondo che sa come gestire e chi comprare perciò penso che la società farà di tutto per accontentarlo”, ha detto ancora ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022) “? Era tantissimo che non facevano una finale di coppa e per noi è fondamentale alzare un trofeo. Andremo avogliosi e combattenti fino alla fine. Anche io a? Si, ci”. Lo ha detto l’ex capitano dellaFrancescoa margine della presentazione della finale di Coppa Italia fra Inter e Juventus dell’11 maggio allo stadio Olimpico di, annunciando la sua presenza aper la finale di Conference League tra ie il. “Come migliorare la squadra? Con gli acquisti, giusti e mirati anche perché c’è uno dei più forti allenatori al mondo che sa come gestire e chi comprare perciò penso che la società farà di tutto per accontentarlo”, ha detto ancora ...

