Ultime Notizie Roma del 10-05-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 maggio 2022)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio questa notte Joe biden ha definito Vladimir Putin Un calcolatore si è detto preoccupato della possibilità che non abbia trovato una via d’uscita della guerra in Ucraina gli Stati Uniti stanno cercando di capire cosa intende per me presidente americano nel corso di una raccolta fondi a porte chiuse votiamo pagine record del mondo delle aste dell’arte un iconico ritratto di Marilyn Monroe e realizzato da Andy Warhol è stato battuto da christie’s per 195 milioni di dollari pari a 184 milioni di euro il prezzo più alto mai pagato in un’altra per un’opera d’arte del ventesimo secolo Marilyn fu dipinta dal re del pop art Nel 1964 due anni dopo la morte della star di Hollywood immagine di Marilyn riprendo una foto promozionale è scappata per il film dell’anno prima Niagarasi ...