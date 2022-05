Ultime Notizie – Parata russa, da Putin no escalation per non dare assist agli Usa e alla Nato (Di martedì 10 maggio 2022) Nessuna escalation “per non dare un assist agli Stati Uniti e alla Nato”, che avrebbero potuto cogliere il pretesto per incrementare gli aiuti militari all’Ucraina. Analisti a Mosca inquadrano così il discorso, breve, di Vladimir Putin alla Parata della Vittoria, che, dopo gli ‘allarmi’ dei giorni scorsi su possibili annunci di guerra totale a Kiev o di mobilitazione generale, era già stato ‘depotenziato’ alla vigilia. Sia in Russia, dove lo stesso portavoce del Cremlino Dmitry Peskov aveva definito “un nonsenso” le voci sugli annunci, sia in Ucraina, dove la convinzione era che il presidente russo non avrebbe potuto rivendicare alcunché, essendo “il bottino ben al di sotto delle previsioni”, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022) Nessuna“per nonunStati Uniti e”, che avrebbero potuto cogliere il pretesto per incrementare gli aiuti militari all’Ucraina. Analisti a Mosca inquadrano così il discorso, breve, di Vladimirdella Vittoria, che, dopo gli ‘rmi’ dei giorni scorsi su possibili annunci di guerra totale a Kiev o di mobilitazione generale, era già stato ‘depotenziato’vigilia. Sia in Russia, dove lo stesso portavoce del Cremlino Dmitry Peskov aveva definito “un nonsenso” le voci sugli annunci, sia in Ucraina, dove la convinzione era che il presidente russo non avrebbe potuto rivendicare alcunché, essendo “il bottino ben al di sotto delle previsioni”, ...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - SkyTG24 : Tacconi, i medici: “Situazione stabile, passi avanti importanti” - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - TuttoASRoma : L’EDITORIALE Mourinho e le differenze di Palazzo (di Roberto Molinari) - corgiallorosso : #Spinazzola: “Una gioia tornare in campo, non vedevo l’ora. Ora dobbiamo finire alla grande la stagione” -