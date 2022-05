Ultime Notizie – Notte dei musei 2022, Musumeci Greco festeggia il centenario del Duello del Secolo nella sua Accademia al Pantheon (Di martedì 10 maggio 2022) “Nel corso della Notte dei musei 2022, in programma sabato 14 maggio, la Casa Museo – Accademia d’Armi Musumeci Greco apre le porte per una Notte spettacolare: festeggeremo il centenario del Duello del Secolo fra Aurelio Greco e Candido Sassone con esibizioni fra Campioni Paralimpici, ricostruzioni storiche e armi di scena. Dalle ore 20.00 alle ore 24.00 a Roma in Via del Seminario, 87 (Pantheon)”. Lo fa sapere la storica casa d’armi del centro di Roma. Il Duello tra i due avvenne il 7 ottobre 1922 conosciuta da tutti ma in un luogo segreto (Colonna, per la cronaca) dato che i duelli erano già vietati: una sfida “amichevole” -anche se persino nella ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022) “Nel corso delladei, in programma sabato 14 maggio, la Casa Museo –d’Armiapre le porte per unaspettacolare: festeggeremo ildeldelfra Aurelioe Candido Sassone con esibizioni fra Campioni Paralimpici, ricostruzioni storiche e armi di scena. Dalle ore 20.00 alle ore 24.00 a Roma in Via del Seminario, 87 ()”. Lo fa sapere la storica casa d’armi del centro di Roma. Iltra i due avvenne il 7 ottobre 1922 conosciuta da tutti ma in un luogo segreto (Colonna, per la cronaca) dato che i duelli erano già vietati: una sfida “amichevole” -anche se persino...

