Ultime Notizie – Grande successo per la 5a edizione di “Toys Milano & Bay-B” (Di martedì 10 maggio 2022) Ben 172 brand presenti, pari a 137 aziende dirette (il 78% italiane) con oltre 350 marchi rappresentati. Una crescita esponenziale per un appuntamento che, dal 2006 a oggi, è diventato ormai imprescindibile. E gli oltre 3mila addetti ai lavori presenti, circa il doppio rispetto all’ultima edizione live del 2019, ne sono l’ennesima conferma. Si chiude così la 5a edizione di Toys Milano & Bay-B, il principale evento B2B dedicato agli operatori dei settori del giocattolo e della prima infanzia, ma anche della cartoleria, del carnevale, delle festività e del party, che si è svolta negli 8mila mq del padiglione MiCo Sud di fieraMilanocity. Dato l’incredibile successo, figlio di un’estrema voglia di tornare a incontrarsi di persona – quel back to business tanto sperato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022) Ben 172 brand presenti, pari a 137 aziende dirette (il 78% italiane) con oltre 350 marchi rappresentati. Una crescita esponenziale per un appuntamento che, dal 2006 a oggi, è diventato ormai imprescindibile. E gli oltre 3mila addetti ai lavori presenti, circa il doppio rispetto all’ultimalive del 2019, ne sono l’ennesima conferma. Si chiude così la 5adi; Bay-B, il principale evento B2B dedicato agli operatori dei settori del giocattolo e della prima infanzia, ma anche della cartoleria, del carnevale, delle festività e del party, che si è svolta negli 8mila mq del padiglione MiCo Sud di fieracity. Dato l’incredibile, figlio di un’estrema voglia di tornare a incontrarsi di persona – quel back to business tanto sperato ...

