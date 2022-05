Ultime Notizie – ‘Give Your Brand a Voice’ il primo evento in Italia dedicato al branded podcast (Di martedì 10 maggio 2022) OBE – Osservatorio Branded Entertainment, l’Associazione che studia e promuove la diffusione sul mercato Italiano del Branded content & entertainment come leva strategica per la comunicazione integrata di marca, presenta “Give Your Brand a Voice” – Il podcast nella comunicazione di marca, il primo evento in Italia dedicato esclusivamente al Branded podcast. Appuntamento il prossimo 17 maggio al Mudec, il Museo delle culture di Milano, per tutti i Brand e soggetti della filiera, consapevoli di come il podcast abbia conosciuto negli ultimi anni una forte e rapidissima espansione, in termini di ascolto, attenzione e diffusione, diventando un mezzo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022) OBE – Osservatorioed Entertainment, l’Associazione che studia e promuove la diffusione sul mercatono deled content & entertainment come leva strategica per la comunicazione integrata di marca, presenta “Givea Voice” – Ilnella comunicazione di marca, ilinesclusivamente aled. Appuntamento il prossimo 17 maggio al Mudec, il Museo delle culture di Milano, per tutti ie soggetti della filiera, consapevoli di come ilabbia conosciuto negli ultimi anni una forte e rapidissima espansione, in termini di ascolto, attenzione e diffusione, diventando un mezzo ...

