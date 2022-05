Ultime Notizie – Finale Coppa Italia, Inzaghi: “Meglio giocarla a fine campionato” (Di martedì 10 maggio 2022) “Probabilmente sarebbe stato Meglio giocare la Finale al termine della Serie A ma era stabilito così da inizio anno”. Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, si esprime così alla vigilia della Finale di Coppa Italia in programma domani a Roma contro la Juventus. “Essere qui è motivo di grande orgoglio, è una partita importantissima. Per me non esistono ricette per vincere le finali. Serviranno corsa, determinazione e concentrazione. Dovremo dare il 120% per alzare il secondo trofeo stagionale”, dice il tecnico nerazzurro. “Sappiamo quanta strada abbiamo fatto, da dove siamo partiti. Strada facendo siamo stati bravi a fare bene grazie alla squadra e ai ragazzi. Le aspettative sono cresciute. Il futuro è domani, dobbiamo cercare di vincere. Poi ci saranno le Ultime ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022) “Probabilmente sarebbe statogiocare laal termine della Serie A ma era stabilito così da inizio anno”. Simone, allenatore dell’Inter, si esprime così alla vigilia delladiin programma domani a Roma contro la Juventus. “Essere qui è motivo di grande orgoglio, è una partita importantissima. Per me non esistono ricette per vincere le finali. Serviranno corsa, determinazione e concentrazione. Dovremo dare il 120% per alzare il secondo trofeo stagionale”, dice il tecnico nerazzurro. “Sappiamo quanta strada abbiamo fatto, da dove siamo partiti. Strada facendo siamo stati bravi a fare bene grazie alla squadra e ai ragazzi. Le aspettative sono cresciute. Il futuro è domani, dobbiamo cercare di vincere. Poi ci saranno le...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - fanpage : #Ucraina, giungono terribili notizie di stupri, sparizioni e torture ai danni soprattutto di donne e ragazze - fanpage : #Covid19, è ancora boom di casi a #Shangai - massimorm4 : Ultime notizie!!!!! - MotorcycleSp : Nelle ultime settimane, e dopo le notizie sulla partenza del Team Suzuki Ecstar dalla MotoGP, sono c... #MotoGP… -