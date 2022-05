Ultime Notizie – Emmanuel Goulin nuovo amministratore delegato di L’Oréal Italia (Di martedì 10 maggio 2022) François-Xavier Fenart lascia il ruolo di amministratore delegato di L’Oréal Italia. Al suo posto L’Oréal Italia dà il benvenuto a Emmanuel Goulin, direttore generale della divisione Lusso in Italia. Goulin è entrato in L’Oréal nel 2000 come product manager di Lancôme nel Regno Unito. Nel corso degli anni ha ricoperto posizioni internazionali nel Gruppo con crescenti responsabilità fino alla più recente direzione del travel retail per Oréal Asia Pacific dove ha promosso una forte crescita del business. Emmanuel ha trascorso sei anni nel Travel retail, come Area Manager a Parigi e Division General Manager a Hong Kong. Dopo due anni in Giappone, con il ruolo di Deputy GM di Shu ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022) François-Xavier Fenart lascia il ruolo didi. Al suo postodà il benvenuto a, direttore generale della divisione Lusso inè entrato innel 2000 come product manager di Lancôme nel Regno Unito. Nel corso degli anni ha ricoperto posizioni internazionali nel Gruppo con crescenti responsabilità fino alla più recente direzione del travel retail per Oréal Asia Pacific dove ha promosso una forte crescita del business.ha trascorso sei anni nel Travel retail, come Area Manager a Parigi e Division General Manager a Hong Kong. Dopo due anni in Giappone, con il ruolo di Deputy GM di Shu ...

