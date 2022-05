Ultime Notizie – Covid oggi Puglia, 4.114 contagi e 7 morti: bollettino 11 maggio (Di martedì 10 maggio 2022) Sono 4.114 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 10 maggio, in Puglia, su 21.754 tamponi processati. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Registrati 7 decessi. I casi attualmente positivi scendono a 92802: 517 sono i pazienti ricoverati, 30 quelli in terapia intensiva. Dei nuovi casi, 1445 casi sono stati rilevati nel Barese, 846 nella provincia di Lecce, 691 in quella di Taranto, 482 nella provincia di Foggia, 368 in quella di Brindisi, 239 nella Bat. Chiudono il conto 33 casi fuori regione e altri 10 di provincia non definita. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022) Sono 4.114 i nuovida coronavirus, 10, in, su 21.754 tamponi processati. Lo riferisce ilcon i datidella Regione. Registrati 7 decessi. I casi attualmente positivi scendono a 92802: 517 sono i pazienti ricoverati, 30 quelli in terapia intensiva. Dei nuovi casi, 1445 casi sono stati rilevati nel Barese, 846 nella provincia di Lecce, 691 in quella di Taranto, 482 nella provincia di Fa, 368 in quella di Brindisi, 239 nella Bat. Chiudono il conto 33 casi fuori regione e altri 10 di provincia non definita. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - fanpage : #Covid19, è ancora boom di casi a #Shangai - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - esajas1 : RT @sole24ore: ?? Zelensky: l’Ucraina ha consegnato la seconda parte del questionario di ingresso nell’Unione europea. ?? Ministra Affari e… - peppe844 : RT @fanpage: #Ucraina, giungono terribili notizie di stupri, sparizioni e torture ai danni soprattutto di donne e ragazze -