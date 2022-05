Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia, 9.481 contagi e 34 morti: a Milano 1.130 casi (Di martedì 10 maggio 2022) Sono 9.481 i nuovi contagi da Covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 10 maggio. Si registrano inoltre altri 34 morti. 1.130 i nuovi casi a Milano città. Sono 62.163 i tamponi effettuati, con un tasso di positività del 15,2%. Calano i ricoveri in terapia intensiva, che sono 36 (-2), e quelli nei reparti ordinari, a 1.086 (-8). 2.947 i nuovi positivi al Covid registrati nella provincia di Milano nelle Ultime 24 ore. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 843 casi, a Brescia 1.175, a Como 594, a Cremona 349, a Lecco 433, a Lodi 206, a Mantova 422, nella provincia Monza e Brianza 828, a Pavia 541, a Sondrio 172 e a Varese ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022) Sono 9.481 i nuovidainsecondo il bollettino di, 10 maggio. Si registrano inoltre altri 34. 1.130 i nuovicittà. Sono 62.163 i tamponi effettuati, con un tasso di positività del 15,2%. Calano i ricoveri in terapia intensiva, che sono 36 (-2), e quelli nei reparti ordinari, a 1.086 (-8). 2.947 i nuovi positivi alregistrati nella provincia dinelle24 ore. Lo rende noto Regione. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 843, a Brescia 1.175, a Como 594, a Cremona 349, a Lecco 433, a Lodi 206, a Mantova 422, nella provincia Monza e Brianza 828, a Pavia 541, a Sondrio 172 e a Varese ...

