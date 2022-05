Ultime Notizie – Covid oggi in Italia, cosa dice Ricciardi (Di martedì 10 maggio 2022) “Nel nostro Paese ciò che preoccupa, in questo momento, è la tendenza a considerare la pandemia finita. Ed è un elemento di preoccupazione anche il fatto che non decollino le vaccinazioni nei bambini e le terze dosi“. A dirlo all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, che invita ancora a mantenere atteggiamenti cauti rispetto al possibile contagio da Sars-Cov-2. Per quando riguarda i dati pandemici “la situazione è discreta dal punto di vista generale, ma è da tenere sotto osservazione perché non è finita. I segnali che ci vengono da altri Paesi sono preoccupanti, dobbiamo stare attenti”, conclude Ricciardi che, di ritorno dagli Stati Uniti, ammette: “Gli Italiani hanno più attenzione rispetto ad altri Paesi ma si sta molto diffondendo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022) “Nel nostro Paese ciò che preoccupa, in questo momento, è la tendenza a considerare la pandemia finita. Ed è un elemento di preoccupazione anche il fatto che non decollino le vaccinazioni nei bambini e le terze dosi“. A dirlo all’Adnkronos Salute Walter, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, che invita ancora a mantenere atteggiamenti cauti rispetto al possibile contagio da Sars-Cov-2. Per quando riguarda i dati pandemici “la situazione è discreta dal punto di vista generale, ma è da tenere sotto osservazione perché non è finita. I segnali che ci vengono da altri Paesi sono preoccupanti, dobbiamo stare attenti”, concludeche, di ritorno dagli Stati Uniti, ammette: “Glini hanno più attenzione rispetto ad altri Paesi ma si sta molto diffondendo ...

