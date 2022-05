Ultime Notizie – Covid oggi Basilicata, 605 contagi e 1 morto: bollettino 10 maggio (Di martedì 10 maggio 2022) Sono 605 i nuovi contagi da Covid in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 10 maggio. Si registra inoltre un altro morto. 2.526 i tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle Ultime 24 ore. La persona deceduta risiedeva a Castronuovo Sant’Andrea. Nella stessa giornata sono state registrate 910 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 97 (-8) di cui 2 in terapia intensiva: 70 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 27 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 29.304. Per la vaccinazione, ieri somministrate 106 dosi. Finora 468.151 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 441.854 hanno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022) Sono 605 i nuovidainsecondo ildi, 10. Si registra inoltre un altro. 2.526 i tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle24 ore. La persona deceduta risiedeva a Castronuovo Sant’Andrea. Nella stessa giornata sono state registrate 910 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 97 (-8) di cui 2 in terapia intensiva: 70 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 27 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 29.304. Per la vaccinazione, ieri somministrate 106 dosi. Finora 468.151 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 441.854 hanno ...

