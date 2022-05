Ufficiale, l’UEFA approva la nuova Champions: ecco come funzionerà (Di martedì 10 maggio 2022) come funziona nuova Champions League? Il Comitato Esecutivo dell’UEFA ha dato il via libera alla nuova Champions League a partire dal 2024. “A seguito di un’esaustiva consultazione con le parti interessate al gioco, il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato oggi a Vienna il formato finale e l’elenco di accesso per le competizioni europee per club L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 10 maggio 2022)funzionaLeague? Il Comitato Esecutivo delha dato il via libera allaLeague a partire dal 2024. “A seguito di un’esaustiva consultazione con le parti interessate al gioco, il Comitato Esecutivo UEFA hato oggi a Vienna il formato finale e l’elenco di accesso per le competizioni europee per club L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Ufficiale, l’UEFA approva la riforma per la nuova Champions League dal 2024: ecco come funzionerà… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Ufficiale, l’UEFA approva la nuova Champions: ecco come funzionerà: Il Comitato Esecutivo dell… - azessandro : @mgpg07 @tuskatore Questo è l'estratto dal regolamento ufficiale ( - CalcioPillole : Attraverso un comunicato ufficiale, il #Parma, ha reso noto di aver ottenuto la Licenza #Uefa. E' l'unico club in… - MiseraBra : @MarcoBottoni5 @Ari1927 Vero ma è un torneo ufficiale UEFA e sopratutto fa ranking non solo per noi ma per l’Italia… -