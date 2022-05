Ue, Macron punta a una nuova “comunità politica europea”: porte aperte ai Paesi confinanti in nome dell’autonomia (anche dagli Usa) (Di martedì 10 maggio 2022) L’asse franco-tedesco vuol tornare a dettare la linea. E alla testa del nuovo movimento per un’Europa più autonoma, sovrana e anche allargata si mette di nuovo il presidente francese Emmanuel Macron. Risolta la questione della rielezione all’Eliseo, il capo dello Stato, nelle dichiarazioni a margine del bilaterale con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e in quelle nel corso della cerimonia di chiusura della Conferenza sul futuro dell’Europa a Strasburgo, rilancia il suo piano che prevede la formazione di un nuovo polo mondiale a Bruxelles che possa staccarsi almeno in parte dall’ombrello americano, comunque il principale alleato nello scacchiere internazionale, in vista della creazione di un nuovo ordine mondiale che preveda la definitiva ascesa di altre grandi potenze, Cina in primis. “Agisci duramente. Vai veloce. Sogna in grande. Queste parole non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) L’asse franco-tedesco vuol tornare a dettare la linea. E alla testa del nuovo movimento per un’Europa più autonoma, sovrana eallargata si mette di nuovo il presidente francese Emmanuel. Risolta la questione della rielezione all’Eliseo, il capo dello Stato, nelle dichiarazioni a margine del bilaterale con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e in quelle nel corso della cerimonia di chiusura della Conferenza sul futuro dell’Europa a Strasburgo, rilancia il suo piano che prevede la formazione di un nuovo polo mondiale a Bruxelles che possa staccarsi almeno in parte dall’ombrello americano, comunque il principale alleato nello scacchiere internazionale, in vista della creazione di un nuovo ordine mondiale che preveda la definitiva ascesa di altre grandi potenze, Cina in primis. “Agisci duramente. Vai veloce. Sogna in grande. Queste parole non ...

Advertising

fattoquotidiano : Ue, Macron punta a una nuova “comunità politica europea”: porte aperte ai Paesi confinanti in nome dell’autonomia (… - StefaniaFalone : RT @francofontana43: L’Unione europea batte un colpo con Macron e punta alla tregua. Si salda il rapporto con Scholz. (Sarebbe cosa buona e… - alias16g : RT @francofontana43: L’Unione europea batte un colpo con Macron e punta alla tregua. Si salda il rapporto con Scholz. (Sarebbe cosa buona e… - crislomb : RT @francofontana43: L’Unione europea batte un colpo con Macron e punta alla tregua. Si salda il rapporto con Scholz. (Sarebbe cosa buona e… - mptuitter : @MilanNelCuore12 Renzi e Calenda non hanno elettorato. Seguono Macron (Renew Europe), che vuole Putin ancora in sel… -