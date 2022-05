Ucraina: Salvini, 'per politica interna non si usino vite altrui' (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Spero che nei 27 Paesi membri dell'Unione europea non ci sia nessuno che tifa per la guerra, qualche ex Paese membro dell'Unione europea, penso anche per problemi politici interni, sembra che usi solo parole di guerra. Noi non dobbiamo inseguire coloro che giocano alla guerra con i morti e con la sofferenza degli altri. Mi aspetto che dal viaggio a Washington emerga l'Italia che è sempre stata l'Italia di Aldo Moro, di Bettino Craxi, di Prodi e di Berlusconi. Questo mi aspetto, che qualcuno non usi per politica interna le vite altrui: parlo dei morti ucraini, dei morti russi, dei lavoratori italiani. Abbiamo mandato aiuti economici, militari, umanitari, ormai sono più 120mila le donne e i bimbi che dall'Ucraina sono ospiti di famiglie e associazioni italiane". Lo ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Spero che nei 27 Paesi membri dell'Unione europea non ci sia nessuno che tifa per la guerra, qualche ex Paese membro dell'Unione europea, penso anche per problemi politici interni, sembra che usi solo parole di guerra. Noi non dobbiamo inseguire coloro che giocano alla guerra con i morti e con la sofferenza degli altri. Mi aspetto che dal viaggio a Washington emerga l'Italia che è sempre stata l'Italia di Aldo Moro, di Bettino Craxi, di Prodi e di Berlusconi. Questo mi aspetto, che qualcuno non usi perle: parlo dei morti ucraini, dei morti russi, dei lavoratori italiani. Abbiamo mandato aiuti economici, militari, umanitari, ormai sono più 120mila le donne e i bimbi che dall'sono ospiti di famiglie e associazioni italiane". Lo ha ...

