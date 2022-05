Ucraina: Salvini, 'parole Macron sagge, quante critiche se avessi detto non umiliare Putin' (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Le parole di Macron sono parole sagge. Non c'è la belligeranza americana, non ci sono gli americani che magnano l'hamburger, guardano l'Nba, vogliono fare la guerra, c'è l'amministrazione in carica che mi sembra abbia intrapreso un percorso bellico, ma negli stessi Stati Uniti c'è un dibattito aperto come in Italia, con tante parti politiche, economiche e sociali che invece chiedono a gran voce la pace. Qui non si tratta di tornare a Rocky Balboa 4 contro Ivan Drago, se qualcuno ha questo in testa ci facciamo tutti del gran male". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini. "Quando dico che Macron in questa dichiarazione ha dimostrato saggezza, lo dico -ha sottolineato il leader del Carroccio- da amico e sostenitore di Marine ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Ledisono. Non c'è la belligeranza americana, non ci sono gli americani che magnano l'hamburger, guardano l'Nba, vogliono fare la guerra, c'è l'amministrazione in carica che mi sembra abbia intrapreso un percorso bellico, ma negli stessi Stati Uniti c'è un dibattito aperto come in Italia, con tante parti politiche, economiche e sociali che invece chiedono a gran voce la pace. Qui non si tratta di tornare a Rocky Balboa 4 contro Ivan Drago, se qualcuno ha questo in testa ci facciamo tutti del gran male". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo. "Quando dico chein questa dichiarazione ha dimostratozza, lo dico -ha sottolineato il leader del Carroccio- da amico e sostenitore di Marine ...

