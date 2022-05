Ucraina: Renzi, 'nessuno può vincere la guerra, vediamo se Ue può vincere la pace' (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag (Adnkronos) - "Io sono con gli Stati Uniti, sempre. Ma visto che nessuno può vincere la guerra, vediamo se l'Unione europea può vincere la pace". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira, su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag (Adnkronos) - "Io sono con gli Stati Uniti, sempre. Ma visto chepuòlase l'Unione europea puòla". Lo ha detto Matteoa L'aria che tira, su La7.

Advertising

decidetevi : #lariachetira Renzi, la stimo,detto ciò perché Draghi, prima di andare in America non poteva andare in parlamento p… - Michele_Arnese : 'Mi sarebbe piaciuto che la posizione maiuscola dell'America sui diritti e le libertà in Ucraina ci fosse stata anc… - SimonellaD : @fenice_risorta @pdnetwork Guarda che questa è la posizione di Letta, che ancora deve chiarire la sua linea politic… - GiglioBecco99 : @gabrillo Negoziati Ucraina-Russia: Mandiamo Silvio con una dozzina di Escort! Putin tromba e vedrete che tutto si risolve. ?? #Renzi - GiglioBecco99 : @gabrillo Italia Viva sta con l'Ucraina bombardata dalla Russia, con Israele che bombarda Gaza, con l'Arabia Saudit… -